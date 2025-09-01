Valle Hermoso: se viene el Taller de Huerta Primavera/Verano
Valle Hermoso. Desde el área de Ambiente de la Municipalidad de Valle Hermoso invitaron a los vecinos para el viernes 5 de septiembre al próximo Taller de Huerta Primavera/Verano.
El mismo se realizará desde las 16:30 hs en la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valle Hermoso, ubicada en Martín Rodríguez esquina Sabattini.
Los temas que se tratarán serán los siguientes:
- Calendario de siembra, especies que se pueden cultivar
- Asociaciones de cultivos
- Armado de almácigos y siembra directa
- Abonado y preparación del suelo
- Abonos líquidos para acompañar la producción
- Tareas específicas de la estación