Vuelve a Bialet Massé el "Ciclo Tardes en el Museo"

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé invitó a sumarse al nuevo "Ciclo Tardes en el Museo". En esta oportunidad, se tratará "La inteligencia artificial y su impacto social y político en la comunidad".

El conversatorio estará a cargo de Emiliano Baum, responsable de la oficina de TI del segmento de Estaciones Terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Baum es desarrollador de software diplomado en Metodologías Ágiles, miembro de la Mesa de Ciencia y Técnica de Córdoba, de la Mesa Federal y de la Red de Pensamiento Latinoamericano de Ciencia Tecnología y Sociedad RED PLACTS y Ddelegado gremial de ATE.

El ciclo se desarrollará el próximo sábado 6 de septiembre desde las 15 horas en las instalaciones del Museo y Casa de la Cultura "Dr. Juan Bialet Massé”, ubicado en Av. Mataró 242.

El evento es organizado por el Centro Cultural Sonia Torres y auspiciado por la Municipalidad de Bialet Massé.