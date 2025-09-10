El campo y la industria en vidriera

Comenzó la 91° Expo Rural de Río Cuarto con fuerte presencia provincial

El evento se extenderá hasta el 14 de septiembre con expositores agroindustriales, stands interactivos y actividades de capacitación. Siete empresas cordobesas mostrarán sus productos en el espacio “CBA Vidriera Productiva”.
Córdoba
miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 10:48

Este miércoles abrió sus puertas la 91° edición de la Expo Rural de Río Cuarto, uno de los eventos más importantes del interior del país en materia agropecuaria e industrial. La muestra se desarrollará hasta el domingo 14 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural local, con una nutrida agenda de actividades, stands y atracciones.

La Provincia de Córdoba participa a través del Ministerio de Bioagroindustria, con un stand institucional coordinado por el programa “CBA, Vidriera Productiva”. Allí se presentan siete empresas cordobesas con propuestas que van desde bombas lobulares y comederos hasta casillas rurales, implementos agrícolas y soluciones de pulverización aérea.

Los expositores son: Bombas BOL (La Francia), Fragar S.A (Monte Maíz), Indus Bell (Bell Ville), Gallara (Córdoba capital), MSH Casillas (Río Segundo), Charrúa Implementos Agrícolas (Río Tercero) y Vantech (Río Cuarto).

La feria cuenta con un salón principal de 1.200 m², tres salones climatizados para conferencias y un gran espacio exterior con maquinaria agrícola nacional e internacional. Además de la oferta comercial, se desarrollan actividades lúdicas e interactivas, como una trivia de la Bolsa de Cereales de Córdoba y talleres sobre estaciones meteorológicas a cargo de técnicos provinciales.

Las estaciones meteorológicas, destacaron los organizadores, permiten obtener datos atmosféricos, monitorear ríos y embalses y analizar la calidad del agua, herramientas clave para productores y empresas del sector.

Con más de 90 años de trayectoria, la Expo Rural de Río Cuarto se consolida como un punto de encuentro central para el agro, la industria y el público en general.

