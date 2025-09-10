Conservatorio sobre inteligencia artificial en el Museo Bialet Massé

Bialet Massé. El pasado sábado se concretó un nuevo conversatorio del ciclo “Encuentros en el Museo Bialet Massé", donde se trató el tema: "La inteligencia artificial y su impacto social y político en la comunidad".

El encuentro se llevó a cabo en el Museo y Casa de la Cultura Dr. Juan Bialet Massé, espacio en donde se desarrolló el conversatorio con Emiliano Baum, responsable de la oficina de Tecnologías de la Información del segmento de Estaciones Terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

El evento fue organizado por el Centro Cultural Sonia Torres y auspiciado por la Municipalidad de Bialet Massé.