Córdoba valida materias técnicas para facilitar el acceso al nivel superior

El Ministerio de Educación de Córdoba lanzó un programa innovador que facilitará el tránsito de los egresados de escuelas técnicas hacia las tecnicaturas de nivel superior, tanto estatales como privadas.

La medida se formalizó mediante la Resolución Ministerial 371/2024 y su ampliatoria, y permitirá que las materias aprobadas en la secundaria técnica sean reconocidas en los institutos superiores. El beneficio alcanza a jóvenes egresados de las 19 especialidades técnicas.

Este sistema, denominado Reconocimiento de Saberes, busca valorar integralmente las trayectorias académicas, reconociendo conocimientos, destrezas y competencias adquiridas en la formación secundaria. Entre sus objetivos se destacan evitar repeticiones, optimizar tiempos de estudio, profundizar contenidos y fortalecer la formación especializada.

El esquema de equivalencias elaborado por la Dirección General de Educación Técnica indica qué espacios curriculares de cada especialidad serán homologados en las tecnicaturas, siempre respetando el perfil de egreso de cada carrera.

“El Reconocimiento de Saberes abre un puente concreto entre la secundaria técnica y el nivel superior, garantizando más oportunidades y acompañando a los jóvenes en la construcción de su futuro”, señaló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suarez, definió la medida como “un verdadero cambio de paradigma que vuelve al sistema superior más inclusivo, flexible y eficiente”.