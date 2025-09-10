Huerta Grande ofrece actividades deportivas y recreativas gratuitas

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande lanzó una amplia propuesta de actividades deportivas y recreativas gratuitas, destinadas a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fomentar la inclusión, la vida saludable y el disfrute comunitario.

Las disciplinas se desarrollan en dos sedes principales: la Cancha Pequeños Gigantes y el Polideportivo Municipal, además de actividades especiales en la Casa de la Cultura.

Cancha Pequeños Gigantes

En este espacio se dictan las siguientes actividades:

Fútbol masculino: miércoles y viernes, a las 18:00 para las categorías 2015 a 2018, y a las 19:00 para las categorías 2011 a 2014. Los sábados a las 11:00 participan todas las categorías.

Fútbol femenino: martes a las 18:00 y sábados a las 14:30.

Rugby infantil: jueves a las 18:30.

Hockey infantil: lunes a las 18:00 y sábados a las 10:00.

Polideportivo Municipal

Por su parte, en el polideportivo la propuesta incluye:

Básquet: martes y jueves a las 18:15.

Vóley: lunes y miércoles desde las 18:00 (infantil), a las 19:00 (Sub 14, 16 y 18) y a las 21:00 (Sub 23 y primera). También los viernes a las 21:00 para Sub 23 y primera.

Newcom: martes y jueves a las 18:00.

Funcional: en la Casa de la Cultura, lunes y jueves a las 15:00.

Con estas propuestas, la Municipalidad de Huerta Grande reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la recreación como herramientas para el bienestar físico y social de la comunidad.

