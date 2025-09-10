La Cumbre. El municipio de La Cumbre anunció que mañana jueves 11 quedará inaugurada la oficina Punto Mujer que funcionará bajo la órbita del Consejo de la Mujer, en dependencias del CIC.

Los Punto Mujer han sido creados por el @cordobaok con el objeto de acompañar, contener y orientar a las mujeres en situación de violencia, mediante el trabajo de un equipo interdisciplinario preparado para dar respuesta a las diversas problemáticas asociadas a la violencia, así como también ofrecer acceso y asesorías sobre todos los programas del Gobierno provincial.

"Te esperamos el jueves 11 a las 11.15hs para inaugurar formalmente este espacio que viene a garantizar los derechos humanos de las mujeres y promover una sociedad más inclusiva, y libre de violencias”, destaca la invitación de prensa.