Provincia de Córdoba licita obras para sistematizar escurrimientos en la cuenca El Ombú

La intervención se realizará en una zona rural próxima a la localidad de General Roca y tendrá como descarga principal el Canal Ayorza. La cuenca abarca unas 2.820 hectáreas con pendientes mínimas, lo que provoca frecuentes anegamientos que afectan la productividad agrícola y generan daños en la red vial.

El proyecto también contempla medidas de regulación y protección para evitar que los escurrimientos afecten directamente a la localidad de General Roca.

Con un presupuesto oficial de $724.596.454, la iniciativa busca no solo recuperar áreas productivas y mejorar la sanidad del suelo, sino también proteger la infraestructura vial y favorecer la conectividad y la actividad económica en la región.

Acto licitatorio y autoridades presentes

El proceso de licitación se realizó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con la presencia de:

Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica

Guillermo Vílchez, presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)

Germán Font, subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria del Ministerio de Bioagroindustria

Durante el acto, Font destacó la participación del Consorcio de Gestión de Cuenca Integrada, Vialidad Provincial, consorcios camineros y el Consorcio Canalero de Marcos Juárez y Roca, resaltando que “es un proyecto clave que permitirá evacuar los recursos hídricos más rápido ante lluvias intensas, evitando anegamientos y beneficiando a productores y vecinos”.

Por su parte, Vílchez remarcó que la obra contribuirá a “un verdadero ordenamiento territorial con regulación hídrica, saneará una amplia superficie productiva y generará un impacto positivo en toda la región”.

Detalles de la obra

El proyecto incluye:

Canal principal: 7.500 metros de longitud, con sección trapecial y capacidad de desagüe de hasta 1 m³/s.

Red de canales secundarios: Conducirán los excesos hídricos hacia el colector principal.

Microembalse: Regulación temporal en la cabecera de la cuenca para controlar aportes de la zona alta.

Alcantarillas estratégicas: Distribuidas en caminos rurales, accesos a predios y sectores clave, permitiendo un manejo controlado de los flujos.

Estas obras permitirán el saneamiento de la zona ante lluvias frecuentes, reducirán los anegamientos y acelerarán el escurrimiento en períodos críticos.

Empresas participantes

Seis empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos, asegurando competencia y transparencia en el proceso licitatorio.