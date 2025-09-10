Valle Hermoso será sede del 2º Encuentro de Lectores y Escritores

Valle Hermoso. Los días 6 y 7 de octubre, la localidad de Valle Hermoso será el escenario del 2º Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”, un evento cultural que busca unir letras de toda la Argentina en un espacio de intercambio, creatividad y celebración de la palabra escrita.

Bajo el lema “Uniendo Letras de la Argentina”, la propuesta reunirá a escritores, poetas, narradores y lectores de la región y de distintos puntos del país, generando un punto de encuentro para la difusión de la literatura y la promoción de la lectura como herramienta de integración cultural.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de Valle Hermoso con el acompañamiento de Cultura.cba, ofrecerá charlas, presentaciones de libros, lecturas colectivas y diversas actividades que buscan acercar la literatura a la comunidad y fortalecer el vínculo entre autores y público.

Con esta iniciativa, Valle Hermoso se consolida como un referente cultural en el Valle de Punilla, abriendo sus puertas a quienes encuentran en la literatura una forma de expresión, identidad y encuentro.



Datos útiles

6 y 7 de Octubre de 2025

De 11:00 a 17:30 hs

Hotel “El Castillo” – Valle Hermoso

Habrá:

Exposición y venta de libros

Ponencias

Talleres

Entrada gratuita

