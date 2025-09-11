Ana Gaitán afianzó su liderazgo con una gestión transformadora en Cuesta Blanca

La gestión de Ana Gaitán al frente de la comuna de Cuesta Blanca continúa consolidando un modelo de desarrollo local basado en la acción concreta y la visión a futuro. Reelecta en 2023 por la alianza «Hacemos Unidos por Córdoba», Gaitán se ha destacado no solo por su lealtad política, sino por una prolífica labor que ya suma más de 500 acciones de gobierno.

Gaitán y su equipo.

Su administración ha impulsado obras de alto impacto para la comunidad, entre las que sobresale la construcción de un moderno Centro de Salud, diseñado para dar respuesta a las necesidades sanitarias de los vecinos. A esto se suma la adquisición, con fondos comunales, de un camión compactador de residuos 0km, un paso fundamental para la optimización de los servicios públicos locales.

Ana Gaitán recibió distinción de lideresa.

En materia de infraestructura y seguridad vial, se ha concretado la construcción de lomadas en el estratégico ingreso a la localidad, una medida largamente solicitada para ordenar el tránsito. Paralelamente, la puesta en valor del Mirador El Diquesito ha recuperado un espacio emblemático, devolviéndole su atractivo turístico y social.

El compromiso con el acceso a servicios básicos también ha sido un pilar de su gobierno. Una de las acciones más celebradas fue la instalación de un tanque de 26.000 litros que hoy provee de agua potable a numerosas familias del barrio La Rinconada, solucionando una problemática histórica.

Área natural protegida intangible

La protección del patrimonio natural de Cuesta Blanca es, sin duda, uno de los ejes centrales de la gestión Gaitán. La histórica Declaración de Área Natural Protegida Intangible sobre más de 400 hectáreas y la reciente incorporación del Polígono de Copina al ejido comunal blindan el futuro ambiental de la región. Estas decisiones se complementan con normativas pioneras, como la prohibición de música a volúmenes molestos, la restricción al ingreso de maquinaria para movimientos de suelo no autorizados y un sólido programa de clasificación de residuos para su reciclaje.

La formación continua y la participación activa en debates provinciales y nacionales han sido una constante para la Jefa Comunal, quien ha asistido a numerosos congresos y foros sobre ambiente, salud, economía circular y servicios públicos. Esta dedicación le valió un reconocimiento especial del propio exgobernador Juan Schiaretti por su trabajo en favor del crecimiento del liderazgo femenino en la provincia.

Con un origen ligado al arte y un carisma que le permite conectar genuinamente con los vecinos, Ana Gaitán se proyecta como una dirigente indiscutible en Punilla. Su gestión demuestra que, con planificación y compromiso, es posible transformar la realidad de una comunidad, consolidando un legado de progreso y sostenibilidad para Cuesta Blanca.