Avanza en la Legislatura el proyecto para crear el Programa de Igualdad Territorial

La Legislatura de Córdoba realizó este miércoles su cuarta sesión especial del año en la ciudad de Laboulaye, en el marco de la política de descentralización impulsada por la vicegobernadora Myrian Prunotto. Allí comenzó el debate del proyecto de ley 41741, que propone la creación del Programa de Igualdad Territorial, destinado a promover inversiones, innovación y empleo en las regiones Noroeste y Sur-Sur de la provincia.

El plan contempla exenciones impositivas del 100% para la industria y el turismo, y del 50% para el sector primario, con incentivos a la actividad agrícola y ganadera. El objetivo es impulsar el desarrollo equilibrado del territorio, fortaleciendo la infraestructura socioproductiva y fomentando la articulación entre el sector público y privado.

Durante el debate, el legislador Edgardo Russo, presidente de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales, señaló: “Este proyecto busca disminuir las asimetrías históricas entre el centro y las regiones periféricas. No beneficia a unos pocos, sino que es territorialmente inclusivo y multisectorial”.

Legisladores de distintos bloques expresaron apoyos y reservas. La mayoría de las fuerzas políticas adelantó su voto afirmativo, mientras que el MST en el FITU anticipó su rechazo. La sesión pasó a cuarto intermedio y continuará el martes 16 de septiembre en Cruz del Eje.

El Programa alcanzará a los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de pedanías de Río Primero, y a los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca en el sur provincial.

En la apertura, Prunotto destacó: “Con el Programa de Igualdad Territorial buscamos que las distancias comiencen a ser puentes, fortaleciendo el desarrollo productivo y social”.