Capilla del Monte refuerza su vínculo con la Universidad Provincial de Córdoba

Capilla del Monte. En un acto que consolida la presencia de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en la región, se llevó a cabo la conformación del Consejo Intersectorial de la UPC en Punilla —impulsado por la casa de altos estudios— y la firma de un convenio de cooperación con la Cámara de Turismo local, promovido por la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte.

El intendente Fabricio Díaz repasó los hechos que marcaron este camino: “Con Julia [rectora de la UPC] firmamos un primer convenio que hizo posible el inicio de las clases universitarias en Capilla del Monte. Días después, recibimos nuevamente a la rectora, esta vez acompañada por la vicegobernadora Myriam Prunotto, quien, por indicación del gobernador Martín Llaryora firmó el acuerdo que permitió el inicio de las obras del nuevo edificio”.

Por su parte, la rectora de la sede regional, Cristina Battista, señaló: “Estamos dando un salto de calidad en lo académico”. Agradeció al Intendente por su gestión y acompañamiento, y a las autoridades de la UPC por “estar siempre dispuestas a escuchar propuestas”.

La rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo, celebró la reunión, cuyo objetivo fue “escuchar propuestas de referentes sociales, no solo de Capilla del Monte, sino de toda la región”. “Esto cumple con uno de los objetivos principales de la federalización de la Universidad, atender las necesidades reales y las demandas de las comunidades”, aseguró.

Para finalizar, las autoridades, encabezadas por el intendente Díaz y la rectora Oliva Cúneo, realizaron una recorrida por las obras en construcción para observar en detalle los avances.

