Convocatoria abierta en Córdoba: cuentos y dibujos para visibilizar los derechos de la infancia

En el Museo Evita, el Ministerio de Justicia, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), se lanzaron oficialmente las convocatorias para dos concursos infantiles, uno de cuentos y el otro de dibujo.

Respectivamente, se trata de las propuestas creativas “Tejiendo Derechos con Palabras”, en su primera edición, y “Coloreando Derechos contra el Trabajo Infantil”, en su quinta.

La invitación está abierta a todos los cordobeses desde los seis años en adelante, para llevar a cabo obras que tengan puesto el eje el resguardo de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente al trabajo infantil.

En ese sentido, los concursos están divididos en subcategorías de acuerdo a la edad.

Tal como señaló durante el acto Omar Sereno, secretario de Justicia y presidente de COPRETI sobre los fines de sensibilización de las convocatorias: “El arte y la cultura tienen una gran capacidad movilizadora en toda la sociedad. Enriquecen la mirada y generan conciencia en los cordobeses sobre la temática”.

“Sigamos movilizando a los hombres y mujeres de cualquier edad y condición social a poner los ojos en el álbum oscuro que tiene nuestra realidad que son las diversas fotos que nos muestra el trabajo infantil”, concluyó.

El titular de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, resaltó que los concursos, herramientas para comunicar y expresar a través del arte, son políticas públicas que fomenta el Estado para visibilizar y defender derechos.

“El arte realizado por niños y adolescentes son canales de comunicación que tenemos que escuchar”, apuntó.

Vale la pena mencionar la participación de diferentes organismos en la elaboración e implementación de las iniciativas como la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.

Muestra de las obras de Coloreando Derechos contra el Trabajo Infantil

Paralelamente a la apertura de los dos concursos, en la Facultad de Educación y Salud de la UPC se realiza la muestra de la 4ta edición del Concurso de Dibujo, año 2024, con las 20 obras premiadas que reflejan un mensaje contra el trabajo infantil.

Convocatoria 1° CONCURSO DE LITERATURA TEJIENDO DERECHOS CON PALABRAS

Categorías para participar

Categoría 1: de 9 a 11 años (cumplidos al 31 de julio de 2025)

Categoría 2: de 12 a 15 años (cumplidos al 31 de julio de 2025)

Categoría 3: de 16 a 17 años (cumplidos al 31 de julio de 2025)

Categoría 4: jóvenes y adultos de 18 años a 35 años (cumplidos al 31 de julio de 2025)

El género literario es cuento, en formato escrito o en audio (MP3) en idioma español. Cuenta con la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 15 años de edad puedan realizar su producción de manera colectiva. Ellos podrán escribir un mínimo de 300 palabras y máximo de 1200 palabras en el cuento.

Los participantes de 16 años en adelante tendrán un mínimo de 800 palabras y máximo de 1200.

De las obras presentadas, jurados con vasta trayectoria en el género, representando a cada una de las instituciones que participaron en la confección del certamen, seleccionarán 3 (tres) obras premiadas y 2 (dos) menciones por cada una de las categorías de participación.

Cierre de convocatoria: MIÉRCOLES 22/10/2025.

Bases y condiciones, y formularios de inscripción en: minjus.cba.gov.ar

CONSULTAS vía mail con el asunto Convocatoria Concurso de CUENTOS 2025: [email protected].

Convocatoria 5° edición CONCURSO DE DIBUJO COLOREANDO DERECHOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Se invita a participar a niñas, niños y adolescentes desde 6 hasta 17 años de edad y también, a adultos desde los 18 años, con residencia y domicilio en la provincia de Córdoba, para comunicar en forma gráfica reflexiones sobre la problemática del trabajo infantil y su relación con el derecho al acceso a la cultura, a la creación artística, a la recreación y al juego durante la infancia.

Categorías para participar

Niños. Subcategorías:

6 a 8 años (cumplidos al 12 de junio 2025).

9 a 11 años (cumplidos al 12 de junio 2025).

Adolescentes. Subcategorías:

12 a 14 años (cumplidos al 12 de junio 2025).

15 a 17 años (cumplidos al 12 de junio 2025).

Adultos, desde los 18 años de edad cumplidos al 12 de junio de 2025.

Las obras de dibujo presentadas serán de técnica libre y deberán realizarse sobre una hoja blanca de tamaño A4.

Los participantes podrán elegir el material que utilizarán en sus trabajos. Los mismos deben ser en colores, empleando, por ejemplo, lápices de cera, marcadores, lápices o cualquier otro elemento de dibujo. No se aceptarán obras que contengan técnica de collage.

Cierre de convocatoria: VIERNES 17/10/2025. Los ganadores se darán a conocer el día miércoles 26/11/2025.

Bases y condiciones, y formulario de inscripción en: minjus.cba.gov.ar

Para cualquier consulta, enviar correo con asunto Convocatoria Concurso de DIBUJO 2025: [email protected].