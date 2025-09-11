Córdoba: abren inscripciones para curso de Matemática destinado a docentes de secundaria

El Ministerio de Educación de Córdoba, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, abrió la convocatoria para el curso Enseñar y Aprender Matemática en la Educación Secundaria: Desafíos de la Intervención Docente en el Aula.

La propuesta está destinada a docentes de Matemática de nivel secundario y busca fortalecer la intervención en el aula para promover un modo de trabajo centrado en la resolución de situaciones problemáticas vinculadas con proporcionalidad, funciones y álgebra.

Durante la capacitación se analizarán escenarios contextualizados y desafiantes que permitan a los y las estudiantes construir y apropiarse de saberes clave, en línea con las Progresiones de Aprendizaje. El eje de la formación estará puesto en las condiciones que debe generar la escuela para habilitar verdaderas oportunidades de aprender Matemática.

El ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, destacó: “Tal como lo plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, debemos seguir generando más y mejores oportunidades de aprendizaje en todas las escuelas de la provincia. Este curso nos permite acompañar a los y las docentes de Matemática en el desafío de fortalecer sus intervenciones en el aula, para que cada estudiante pueda desarrollar las competencias necesarias para comprender y transformar la realidad desde el conocimiento matemático”.

En la misma línea, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, subrayó que la propuesta responde a una demanda de los propios docentes: “Solicitaban una instancia formativa como la que estamos proponiendo, focalizada en aprendizajes y contenidos que es necesario fortalecer en Matemática”.

El curso incluye contenidos vinculados al Marco Curricular Común y a las Progresiones de Aprendizaje, la didáctica de la Matemática en la resolución de problemas, las relaciones de proporcionalidad en contextos numéricos y geométricos, así como la modelización de situaciones ligadas a funciones y álgebra.

La capacitación certifica 50 horas y para acreditarla será necesario presentar el ticket de salida del curso, participar en el encuentro sincrónico y aprobar al menos dos de las tres actividades propuestas.

Las inscripciones se realizan a través de la página oficial del Ministerio de Educación de Córdoba.