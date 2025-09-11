Córdoba impulsa la bioeconomía: inauguran parque industrial Bioetanol en Río Cuarto

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Río Cuarto la inauguración oficial del Parque Industrial y Logístico Bioetanol, un espacio de 12,8 hectáreas con 26 unidades funcionales que busca consolidar la producción regional y generar nuevas oportunidades de empleo en el sur de la provincia. La inversión de la firma Bioetanol Río Cuarto S.A. superó los 5.000 millones de pesos desde que comenzó la gestión del predio en 2022.

Durante el acto, realizado en la planta de la empresa Bio4, el Mandatario destacó la importancia de un modelo industrial que agregue valor en los pueblos del interior y genere trabajo. Además, reiteró la necesidad de contar con una Ley de Biocombustibles, señalando que es clave para continuar creciendo y fomentando inversiones en el país.

“Para nosotros la microeconomía es igual de importante que la macro: se trata de generar movimientos productivos y poner a la industria en el centro, para que haya trabajo. Ningún modelo económico se sostiene con desempleo, marginación o exclusión”, señaló Llaryora, quien también resaltó la colaboración entre el sector público y privado como factor decisivo para el desarrollo.

Actualmente, funcionan en el parque cuatro industrias —Construcciones Eléctricas Zorzan, Carrocerías Giorgio, Campo Limpio y la Cooperativa La Barraca— que generan más de 50 puestos de trabajo. Otras dos empresas están en construcción y tres más en proceso de radicación, ampliando la oferta laboral en la región.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, afirmó que Córdoba es un ejemplo a nivel nacional en desarrollo y previsibilidad jurídica y económica, y subrayó la importancia de generar valor agregado mediante las industrias locales. Por su parte, Manuel Ron, titular de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, resaltó la generación de conocimiento, bioeconomía y trabajo calificado que estas inversiones implican para la región.

El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, destacó que la habilitación del parque es una demostración del potencial regional y un modelo para la provincia y el país.

Más parques industriales en Córdoba

Con este nuevo parque, Córdoba suma 62 parques industriales habilitados de 67 aprobados y 35 en proceso. La provincia proyecta superar los 70 parques en 2026 y alcanzar los 100 en los próximos años. Los espacios industriales cuentan con beneficios de la Ley de Promoción Industrial, como exenciones tributarias, subsidios a mano de obra y consumos energéticos, y acceso a financiamiento para proyectos sostenibles.

En Río Cuarto funcionan actualmente ocho parques industriales, entre ellos el Parque Bioetanol, el Presidente Arturo Frondizi (Fases I y II) y el CECIS II. Además, se avanza en la creación del nuevo parque A005.

Ampliación de la planta Bio4

Durante la inauguración, Llaryora recorrió la ampliación de la planta Bio4, que incluye una nueva torre de molienda, sistemas de licuefacción y fermentación, tanques de propagación y unidades centrífugas de separación de sólidos. La empresa genera actualmente más de 200 puestos de trabajo directos y se consolida como un motor productivo regional.

Sobre Bio4

Bio4 es una empresa agroindustrial formada por 28 socios agropecuarios de la región. Su actividad principal es la transformación de maíz en bioetanol, insumo para combustibles renovables, con productos destinados también a la nutrición animal y otras industrias. La compañía promueve un modelo de economía circular, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y generación de empleo calificado, consolidándose como referente en la bioeconomía y energías renovables en el país.