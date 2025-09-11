Córdoba: la Tarifa Social +70 pasa a funcionar solo con SUBE

Desde este sábado, la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años se aplicará únicamente a través de la tarjeta SUBE en la ciudad de Córdoba. El beneficio incluye 40 viajes mensuales gratuitos, que se renuevan de forma automática para quienes tengan domicilio registrado en la capital provincial.

La activación podrá realizarse desde la app SUBE, en los colectivos, en el Palacio 6 de Julio y en las boleterías de las empresas Coniferal, FAM y Tamsau.

Actualmente, son 28.800 los cordobeses que ya tienen habilitada la Tarifa Social +70 en el sistema SUBE, informaron desde la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba.