Egresó la cuarta cohorte de la Diplomatura en Competencias Emprendedoras

Más de 100 emprendedoras y emprendedores recibieron su certificado tras egresar de la cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Competencias Emprendedoras, una propuesta gratuita lanzada para fortalecer el liderazgo, la inteligencia emocional y el modelo de negocio.

Esta capacitación es producto de la alianza entre Córdoba Emprendedora, la Universidad Siglo 21 y Fundación Armós, quienes ya vienen trabajando juntos para profesionalizar a marcas del sector.

“Siento mucha emoción y orgullo por ser parte de esto que se ha formado”, sostuvo la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, quien además expresó: “Esto demuestra lo importante que es la fuerza de una comunidad y de las redes. Porque nadie se salva solo. Queremos seguir acompañándolos, que sus negocios sean más rentables, y se transformen en empresarios, que generen trabajo e impacto social”.

En esta misma línea, el secretario de Extensión, Vinculación e Impacto de la Universidad Siglo 21, Alejandro Castelli, remarcó: “Nuestra misión es formar líderes emprendedores porque son los que generan negocios, son los que crean ideas que producen riquezas y crecimiento en la comunidad hasta formar un ecosistema muy virtuoso con sociedades evolucionadas”.

Cabe destacar que, durante cuatro meses, quienes participaron de la Diplomatura desarrollaron habilidades humanas, y también hicieron foco en cuestiones de gestión del tiempo, comunicación, resolución de conflictos y utilización de técnicas, abordando siempre la propuesta de valor y los aspectos financieros de cada proyecto.

En la colación estuvieron presentes la directora de Desarrollo Emprendedor, Natalia Yubel; el gerente de la Fundación Banco de Córdoba, Manuel Epelde; la directora de la Diplomatura, Cristina Schwander; entre otros.

Córdoba Emprendedora ya ha impulsado más de 60 cursos y programas de incubación destinados a brindar herramientas claves para que 23 mil emprendedores de toda la provincia puedan potenciar sus marcas.

Nueva edición: inscripciones abiertas

Actualmente, hay 100 becas disponibles para participar de la quinta cohorte de esta Diplomatura. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de septiembre.

Para acceder a más información y anotarse ingresar en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/.