El Hospital San Roque tendrá su propia unidad de trasplantes

El Ministerio de Salud firmó un convenio con INCUCAI y Ecodaic para fortalecer la detección, selección y tratamiento de potenciales donantes en el marco del programa Córdoba Procura. La medida busca normalizar la donación como parte integral de la atención hospitalaria y consolidar al San Roque como referente provincial.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, encabezó la firma del acuerdo que habilita la creación de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en el Hospital San Roque.

El modelo apunta a integrar la procuración dentro de los objetivos institucionales, reforzando la trazabilidad de la información en el SINTRA y promoviendo la capacitación de profesionales especializados.

“Córdoba ha alcanzado un lugar destacado en la donación y trasplante de órganos, y este paso consolida al San Roque como el primero de la red provincial en asumir plenamente este compromiso”, señaló Pieckenstainer.

Romina Quiroga, directora de Ecodaic, destacó que “la donación ya no es una actividad excepcional, sino que se integra como un proceso normalizado y vital en la atención de pacientes”.

A su vez, Richard Malán, vicepresidente del INCUCAI, subrayó que el proyecto “representa un salto cualitativo porque es el propio hospital el que asume como propia la actividad de procuración”.