Jóvenes presentaron en la Legislatura proyectos de leyes sobre clima y ambiente

Este jueves, la Legislatura de Córdoba recibió a 15 integrantes de la organización “Jóvenes por el Clima”, quienes participan del proyecto “Clima Sur: laboratorio de innovación en política ambiental”. A través de una iniciativa impulsada por el legislador Matías Chamorro, los jóvenes presentaron tres proyectos de leyes orientados a la creación de corredores biológicos, el ordenamiento territorial y la gestión inclusiva de residuos sólidos urbanos.

Durante el encuentro, los participantes compartieron los avances y desafíos que atravesaron a lo largo de los talleres de formación y debate realizados en lo que va de este año. El objetivo de la jornada fue generar un espacio de intercambio que permita instar a los gobernantes a aplicar políticas climáticas efectivas y avanzar hacia energías sustentables que reduzcan la huella de carbono.

Chamorro destacó: “Siento un gran orgullo por las juventudes que tenemos en nuestra provincia. Este proyecto parecía muy ambicioso, pero haber llegado a esta instancia final nos llena de satisfacción”.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Economía Circular, María Victoria Flores, felicitó a los jóvenes por el compromiso y subrayó: “La juventud debe ser rebelde en algún punto, y ustedes lo son al dedicar tiempo a pensar y proponer proyectos que nos ayudan a cuidar el ambiente”.

También participaron los legisladores Miguel Siciliano, Brenda Austin y Dante Rossi, junto a funcionarios del Ministerio de Ambiente y representantes de cooperativas recicladoras. Siciliano expresó: “Me siento esperanzado porque hay jóvenes que no están odiando, sino que se ocupan de cosas importantes, como hoy ustedes, involucrándose en la realidad”.

Los proyectos ingresarán ahora al circuito legislativo y serán debatidos en próximas reuniones de comisiones.