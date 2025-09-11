La Cumbre: municipio inauguró el parque recreativo Santa Elena

La Cumbre. Con la presencia del intendente Pablo Alicio y parte de su gabinete, se inauguró en La Cumbre el Parque recreativo Santa Elena.

"Una vez más, estuvimos junto a los vecinos y vecinas de Santa Elena celebrando un acontecimiento que nos llena de alegría y orgullo. El Parque recreativo Santa Elena cuenta con juegos para niños, pérgolas con mesas y bancos y una cancha para la práctica deportiva. Este espacio fue concebido para que disfruten por igual grandes y chicos" destacó el mandatario, quien agregó: “Es nuestro deseo que sea un ámbito de encuentro para toda la familia y los vecinos y que, entre todos, podamos contribuir a que siga creciendo".