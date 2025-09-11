La Provincia suma más tramos con obras de rehabilitación de la Ruta Provincial 6

El Gobierno de Córdoba avanza con la rehabilitación integral de la Ruta Provincial 6, con cuatro nuevos frentes de obra simultáneos.

Se trata de los segmentos Inriville – Los Surgentes, departamento Marcos Juárez; Ticino – Pasco y Pasco – La Laguna, departamento General San Martín; e Idiazabal – Ordoñez, en el departamento Unión.

Esta vía es una arteria provincial con significativa importancia porque atraviesa 17 localidades y la zona productiva central del territorio provincial. Por ello, tiene un numeroso caudal de tránsito de vehículos livianos y de gran porte, y resulta necesario garantizar las buenas condiciones de transitabilidad.

En este sentido, el subdirector de Vialidad Provincial, Fabrizio Colombano, destacó la relevancia de esta ruta provincial, ya que conecta 17 localidades y atraviesa el núcleo productivo central de la provincia, desde Almafuerte hasta Cruz Alta, para luego enlazar con el puerto de Rosario.

“Por estos motivos, el gobernador Martín Llaryora, desde el inicio de su gestión, nos encomendó ponerla en condiciones para garantizar un tránsito confiable y mejorar la seguridad vial”, agregó Colombano.

Dadas estas características, la intervención contempla una estructura semirrígida, fresado de la carpeta, reciclado de la capa granular existente con incorporación de cemento, la posterior ejecución de una base granular cementada y la reposición de la carpeta asfáltica con la correspondiente señalización vertical y horizontal.

Los frentes de obra en marcha son

Inriville – Los Surgentes (19 km).

Ticino – Pasco (11.5) km.

La Laguna – Pasco (13 km)

Idiazábal – Ordóñez (16 km)

En tanto, se encuentra terminada la repavimentación del tramo que une las localidades de Río Tercero y Tancacha, en el departamento Tercero Arriba; la travesía urbana de la localidad de Inriville, y en los tramos entre Ordoñez y el cruce con la Ruta Provincial N°3.