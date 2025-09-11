Nueva Caminata Serrana por los paisajes de La Falda

La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Dirección de Deporte y Recreación y la Dirección de Cultura invitó a los vecinos a la Caminata Serrana, que se realizará en el marco de las actividades que forman parte del Encuentro de Danzas "Entredanzados".

La misma tendrá lugar el día 12 de septiembre a las 10,30 hs. La salida será desde la Secretaría de Turismo (Av. Edén Nº 100) y será guiada por Hernán Cárcano. La actividad es gratuita y para todo público.

