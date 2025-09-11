“Pintando Paisajes”: muestra fotográfica en el Museo de la Ciudad de Jesús María

Jesús María. Desde hoy y hasta el 28 de septiembre, el Museo de la Ciudad de Jesús María “Luis José Biondi” será escenario de la muestra fotográfica “Pintando Paisajes”, una propuesta artística que reúne a destacados fotógrafos con el objetivo de capturar la belleza natural y la sensibilidad del entorno.

La inauguración oficial tendrá lugar hoy a las 18:30 horas en la sede del museo, ubicada en Ingeniero Olmos 454, y contará con la presencia de los expositores: Aldana Alonso, Aldo Zanetti, Carlos Thompson, Fernando Sampietro, José Mir, Marcelo Ramos, Sergio Brocal, Verónica Quinteros y Verónica Truyol.

La muestra invita a recorrer diversas miradas sobre el paisaje, combinando estilos, técnicas y sensibilidades que transforman la fotografía en un puente entre la naturaleza y el arte.

El evento es organizado en conjunto por la Municipalidad de Jesús María, el Museo de la Ciudad y la Peña Fotográfica de Córdoba, y se presenta como una oportunidad única para disfrutar de la cultura local y regional en un espacio abierto a la comunidad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre con entrada libre y gratuita, ofreciendo una ocasión especial para apreciar el talento de los artistas y acercarse a nuevas formas de contemplar el paisaje.

