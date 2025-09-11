“Siente el Viento MC” celebra su aniversario con música y solidaridad

Valle Hermoso. El próximo 13 de septiembre, la agrupación motociclista Siente el Viento MC festejará un nuevo aniversario con un gran evento que combina música en vivo, gastronomía y un fuerte gesto solidario en la localidad de Valle Hermoso.

La cita será desde las 17 horas en Cárcano 198, donde se desplegarán stands, food trucks y un escenario con bandas invitadas que prometen hacer vibrar a los presentes. Entre los grupos confirmados se encuentran Desertores (rock and blues), Algo Va a Salir, y Apocrypha, todos con propuestas musicales que irán del rock clásico al sonido más alternativo.

El evento no solo busca reunir a la comunidad en torno a la música y la cultura motera, sino también promover la solidaridad. La entrada será un juguete, que luego será destinado a niños y niñas de la región, aportando un motivo especial para participar de la celebración.

Con un espíritu de camaradería y compromiso social, “Siente el Viento MC” invita a vecinos, turistas y amantes de la música y las motos a sumarse a esta jornada donde la diversión y la ayuda solidaria irán de la mano.

