Capilla del Monte: dieron a conocer los recorridos para hacer senderismo

Capilla del Monte. Desde la Secretaria de Turismo de Capilla del Monte dieron a conocer los recorridos y las condiciones para hacer senderismo en esa localidad, adhiriendo de esta manera al "mes del senderismo".

Dique los Alazanes: Es el embalse más alto de la provincia, construido en las sierras del Valle de Punilla, a 1400 m/s/n/m, para llegar hasta él es necesario recorrer senderos que serpentean entre bosques, matas y hierbas autóctonas.

Dificultad: Media

Duración aproximada: 6hs

Distancia: 11km

Actividad: Solo con guía habilitado.

Sendero La Higuerita: se destaca por su belleza escénica y por ofrecer una experiencia inmersiva en el entorno natural de la región.

Dificultad: Baja

Duración aproximada: 1hora.

Distancia: 4km

Actividad autoguiada

Los terrones: El parque cuenta con dos circuitos, uno corto de aproximadamente 15 minutos que va hacia un Mirador donde se observa toda la llanura del Norte, zona de interés para quienes están interesados el tema energético y un circuito de dificultad media de dos horas y media de duración.

Colchiqui: con una altura de 1575 m.s.n.m conforma el mejor mirador de todo el valle de Ongamira. Su sendero cargado de naturaleza e historia nos conduce a un viaje por el tiempo.

En el Lugar hay 2 tipos de caminatas:

-Ascenso al cerro de una duración aproximada de 2 horas.

-Circuito que atraviesa un sitio arqueológico hasta llegar al mirador de aproximadamente 1 hora.

Tanto el Circuito como el ascenso se realizan sin guía, en caso de querer ir con un particular lo pueden hacer sin ningún problema.

Para mas información visita nuestra web www.turismocapilla.gob.ar

La Cumbre se suma al "Mes del Senderismo"

Septiembre es mes del senderismo en toda la geografía de la provincia y La Cumbre ofrece su hermosa postal para invitar a los adeptos a esta disciplina a sumarse a dos caminatas programadas.

La primera se llevará a cabo este sábado 13 y unirá El Chorrito con el Baño de los Dioses. En tanto el sábado 20 la caminata unirá El Chorrito de los Curas hasta Cruz Chica.

En ambos casos las caminatas comenzarán a las 10 de la mañana.

