Córdoba licita la pavimentación de 7 km de la ruta S-400 en el departamento Minas

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, licitó la obra de pavimentación de la Ruta Provincial S-400, en el tramo que une Rumi Huasi con Ciénaga del Coro, en el departamento Minas.

El proyecto fue anunciado en diciembre pasado por el gobernador Martín Llaryora durante su visita a Ciénaga del Coro. La obra comprende 7 kilómetros de ruta nueva, con un presupuesto oficial de 9.147.350.650 pesos.

La zona donde se ejecutará la pavimentación es montañosa y atraviesa escurrimientos naturales de la Cuenca Salinas Grandes. Según indicaron desde Vialidad, se preservará la vegetación nativa, evitando extraerla siempre que no interfiera con el perfil del proyecto.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, y contó con la participación de los jefes comunales de Ciénaga del Coro (José Vélez), La Playa (Ricardo Díaz) y Tosno (Walter Maidana).

Actualmente, la Provincia finaliza los detalles de pintura en la pavimentación de la Ruta S-400 entre La Higuera (Cruz del Eje) y Rumi Huasi (Minas), que abarca 14,7 km de ruta nueva. Con esta intervención, se completa gran parte del trazado de la S-400, que recorre las Sierras Grandes de este a oeste, desde la Ruta Provincial Nº 15 hasta el pie de las Sierras de Guasapampa, en el norte de Córdoba.

Se estima que las obras de pavimentación y rehabilitación integral contribuirán a un mayor desarrollo del turismo en la región y garantizarán más seguridad vial para lugareños y visitantes.

En la licitación presentaron ofertas las empresas AFEMA S.A. y VIAL RG S.A..