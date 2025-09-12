Córdoba presentó un programa de bacheo cooperativo con bioasfalto sostenible

El Gobierno de Córdoba presentó el Programa de Bacheo Cooperativo Experimental con Bioasfalto, una iniciativa inédita en el país que busca mejorar la infraestructura vial con criterios de sostenibilidad y la participación activa de municipios, comunas y entidades cooperativas.

El plan fue puesto en marcha por los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, y de Cooperativas y Mutuales. Según explicaron las autoridades, el objetivo es capacitar y fortalecer a cooperativas y mutuales para que participen en tareas de mantenimiento vial utilizando materiales de bajo impacto ambiental.

El bioasfalto, elaborado a partir de polímeros químicos y biodiésel, permite una aplicación efectiva en obras urbanas y reduce hasta un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. En su etapa inicial, la iniciativa alcanzará a 20 municipios y comunas de los departamentos Colón y Santa María, con una proyección de 250 toneladas de bioasfalto para bacheo de pavimento, mejoramiento de accesos urbanos, construcción de rampas para personas con discapacidad, sendas peatonales, ciclovías y paradas de colectivos.

El lanzamiento se realizó en Mi Granja, con la firma de un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezado por Fabián López; el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, a cargo de Gustavo Brandán; la Dirección Provincial de Vialidad, representada por Martín Gutiérrez; y Caminos de las Sierras S.A., cuyo presidente es Julio Bañuelos. También participaron intendentes y jefes comunales de las localidades involucradas.

López subrayó que este programa busca “reemplazar el asfalto de base fósil por un bioasfalto sostenible, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y generando empleos verdes en articulación con los municipios”.

Capacitación certificada

En el marco de la presentación, se entregaron los primeros certificados de capacitación en bacheo con bioasfalto a trabajadores de la Fundación Moviendo Montañas, del padre Mariano Oberlin, y se anunciaron próximas instancias formativas para la Cooperativa La Esperanza.

“Creamos una cooperativa para darles una salida laboral a los chicos. Ahora, con este programa, podrán trabajar en el bacheo con asfalto en frío. Es una oportunidad que les brinda capacitación, práctica y futuro laboral”, destacó Oberlin, quien además resaltó los beneficios ambientales y sociales de la iniciativa.

Sobre el convenio

El acuerdo establece que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aportará asesoramiento técnico en colocación de bioasfaltos, eficiencia energética y medición de emisiones. La Dirección Provincial de Vialidad y Caminos de las Sierras brindarán asistencia técnica, topográfica y de seguridad vial.

Por su parte, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales coordinará la capacitación y articulación con entidades locales, mientras que los municipios y comunas contribuirán con recursos humanos, relevamientos y sitios de intervención.

En esta línea, el director provincial de Biocombustibles y Bioenergía, Mariano Santillán, explicó que “el convenio apunta al uso de bioasfalto en accesos de alta circulación, con el propósito de capacitar a cooperativas y medir el ahorro de huella de carbono asociado al empleo de productos de baja huella ambiental”.