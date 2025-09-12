En Carlos Paz se debate cómo enfrentar delitos con criptoactivos

La ciudad serrana fue escenario de dos jornadas en las que fiscales, fuerzas de seguridad, organismos nacionales y especialistas internacionales analizaron los desafíos del ecosistema cripto y las estrategias para enfrentar delitos económicos digitales.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba organizó el 11 y 12 de septiembre el “II Encuentro de Cibercriminalidad Económica”, con epicentro en el Eleton Resort de Villa Carlos Paz. La iniciativa contó con la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, Fin Law y la Facultad de Derecho de la UNC, junto a la coordinación académica de la Oficina de Ciberdelitos del MPF.

La primera jornada incluyó un entrenamiento cerrado para fiscales y fuerzas de seguridad, mientras que el viernes 12 se desarrolló un espacio abierto de reflexión con especialistas nacionales e internacionales. Allí se trabajó sobre los desafíos y herramientas para prevenir el fraude en el ecosistema cripto, con el objetivo de analizar tendencias, fortalecer la investigación digital y avanzar en la regulación del sector junto al rol de la CNV.

Entre los temas abordados se destacaron la innovación tecnológica aplicada a la prevención del fraude, la cooperación institucional y las nuevas modalidades de delitos vinculados al uso criminal de los activos digitales.

El encuentro reunió a destacadas autoridades y referentes como Alejandro Pérez Moreno (Fiscal General Adjunto de la Provincia de Córdoba), Pablo Conrero (Lotería de Córdoba), Karim Hitt (Banco de Córdoba), Franco Pilnik (Fiscal de la Unidad Especializada en Cibercrimen), Enrique Dutra (Punto Net), Crio. Sergio Chávez (DUAR – Punilla), Comisario Inspector Andrés Aguirre, Comisario Inspector Ulises Bastianelli, Andrés García (Presidente de la Cámara de Turismo de Carlos Paz), Elizabeth Bocca (Secretaria de la Cámara de Turismo de Carlos Paz) y Eduardo Giordano (Comisión Directiva de la Cámara de Turismo de Carlos Paz), además de jefes de la Departamental Punilla.

Con capacitaciones técnicas, paneles de debate y espacios de networking, el II Encuentro de Cibercriminalidad Económica dejó en claro la importancia de un trabajo conjunto entre organismos públicos y privados para enfrentar los desafíos del cibercrimen económico en la región.