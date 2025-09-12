Huerta Grande: municipio hizo entrega de pollitos en el marco del Proyecto Avícola

Huerta Grande. El día de ayer comenzó en Huerta Grande la primera entrega de pollitos en el marco del Proyecto Avícola, impulsado desde la Oficina de Desarrollo Económico Productivo Local.

Este proyecto nació gracias a la donación de una incubadora realizada por la filial Centro-Norte de Punilla de la Federación Agraria, con capacidad para 62 huevos, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Huerta Grande.

Declarado de interés municipal y vinculado a la agricultura familiar, el objetivo es que cada 30 días se realicen nuevas entregas de pollitos a distintas familias, promoviendo así la producción local y el fortalecimiento de la economía familiar.