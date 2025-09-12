La Provincia invierte $18 millones en conservar el monte serrano

El Gobierno de Córdoba entregó aportes económicos a productores de la comuna de Chancaní, en el departamento Pocho, para fortalecer la conservación del bosque nativo. La medida se concretó en el marco del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que reconoce con incentivos a quienes preservan estos ecosistemas.

En esta ocasión se destinaron $18.448.035, distribuidos entre más de 20 beneficiarios de los departamentos San Javier, San Alberto y Pocho. La inversión alcanzará a 10.362 hectáreas de bosque nativo.

La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, encabezó el acto y subrayó: “La finalidad del programa es promover la conservación de los bosques nativos y, al mismo tiempo, proteger la biodiversidad, reducir la deforestación y contribuir a la mitigación del cambio climático”.

A su lado, el secretario de Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Scotto, destacó que se trata de un reconocimiento al valor ambiental del monte: “No es solo un incentivo económico, sino el reconocimiento a la regulación del agua, la captura de carbono, la fertilidad de los suelos, la biodiversidad que garantiza un equilibrio, y la cultura e identidad que el monte nos regala”.

El director de Bosques Nativos, Sebastián Jara, resaltó la importancia del compromiso de los productores, quienes “conviven día a día con el bosque, lo conservan y son pieza clave para garantizar su protección en el mediano y largo plazo”.

La entrega contó además con la presencia del legislador departamental Jorge Heredia y la presidenta comunal Alejandra Domínguez.

La edición vigente del PSA prevé una inversión total de más de $535 millones, que alcanzará a 537 planes de conservación en 18 departamentos de la provincia, con un impacto sobre unas 350 mil hectáreas de bosque nativo.