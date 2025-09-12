Llaryora inauguró el nuevo sistema lumínico en el estadio de Urú Curé

El gobernador Martín Llaryora encabezó en Río Cuarto la inauguración del nuevo sistema de iluminación en la cancha principal del club Urú Curé, una obra financiada con una inversión provincial de $230 millones.

Con esta mejora, el estadio se convirtió en la única cancha de rugby de Córdoba equipada con luces LED de última generación, con la potencia necesaria para transmisiones televisivas de partidos nocturnos en alta calidad.

Durante el acto, Llaryora destacó que la obra había sido un compromiso asumido en una visita previa al club y sostuvo: “Las mejoras en infraestructura permiten que una mayor cantidad de jóvenes practiquen deporte. Río Cuarto y el sur de la provincia hoy cuentan con la cancha de rugby mejor iluminada y de alta calidad”.

El mandatario también resaltó los logros deportivos de Urú Curé en la liga provincial y el aporte de sus jugadores tanto a Los Dogos como a la selección argentina Los Pumas. “No van a parar de cosechar éxitos, porque la calidad de la infraestructura garantiza la formación y la alta competencia”, afirmó.

Los proyectores instalados cuentan con tecnología LED de alta eficiencia, que permite reducir hasta un 40% el consumo en comparación con sistemas tradicionales. El ahorro no solo impacta en los costos de funcionamiento, sino que también disminuye la huella de carbono, aportando a la lucha contra el cambio climático y a la preservación ambiental.