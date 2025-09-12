Los Cocos celebra la Novena y Fiesta Patronal en honor a Santa Teresita

Los Cocos. Con el lema “Con lluvia de rosas en el amor de Santa Teresita somos peregrinos de esperanza”, la comunidad de Los Cocos se prepara para vivir la tradicional novena y fiesta patronal en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.

Las actividades comenzarán el miércoles 24 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 2 de octubre, con rezos del Rosario a las 17:30 y misa diaria a las 18:00 horas. Cada jornada tendrá una intención especial, abarcando a distintas instituciones y sectores de la comunidad.

El cronograma se iniciará en la Capilla Santa Teresita, rezando por la comunidad local, y continuará los días siguientes en espacios como el Centro de Jubilados, el Cuartel de Bomberos Voluntarios, el Oratorio Sagrada Familia, y el Dispensario, entre otros. También habrá momentos dedicados al trabajo, la salud, la unión familiar y las vocaciones religiosas.

Un punto destacado será la celebración en el Monasterio Abba Padre (templo jubilar), el domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas, donde se rezará especialmente por las misiones y por el llamado universal a la conversión.

La culminación será el viernes 3 de octubre, con misa y procesión a las 11:00 horas, seguida de la bendición final y un sorteo de canasta familiar con premios sorpresa.

La comunidad invita a participar de este tiempo de oración, encuentro y esperanza, renovando la fe bajo la protección de Santa Teresita, patrona de Los Cocos.