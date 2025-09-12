Semana del Bienestar en Tanti: habrá actividades gratuitas y descuentos

Tanti. Del 18 al 21 de septiembre se desarrollará en Tanti la Semana del Bienestar, una propuesta que reúne a terapeutas, alojamientos y gastronómicos con el objetivo de ofrecer experiencias para el cuidado integral de la salud.

El cronograma incluye clases, talleres, caminatas y diferentes actividades, algunas gratuitas y otras con descuentos especiales.

La apertura será el jueves 18 de septiembre de 18 a 21 horas en el Hall del Cine Municipal, mientras que el cierre tendrá lugar el domingo 21 de septiembre de 10 a 13 horas en el Balneario La Isla, con una feria de bienestar, música en vivo, sorteos y otras propuestas.

Los organizadores invitan a la comunidad a sumarse y vivir cuatro jornadas dedicadas al bienestar físico, mental y espiritual. Para más información se puede escribir al 3541 653496 o seguir el perfil de Instagram @red.bienestar.punilla, donde se actualiza el programa completo.

