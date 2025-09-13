Jóvenes por el Clima presentaron proyectos de ley en la Legislatura

La Legislatura de Córdoba abrió sus puertas a la organización “Jóvenes por el Clima”, que presentó tres proyectos de ley vinculados al cuidado ambiental. La iniciativa se dio en el marco del programa “Clima Sur: laboratorio de innovación en política ambiental”, impulsado por el legislador Matías Chamorro.

Un total de 15 jóvenes expusieron el trabajo colectivo realizado durante meses de talleres y debates, con propuestas concretas sobre corredores biológicos, ordenamiento territorial y gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos.

El encuentro tuvo como objetivo no solo mostrar los avances logrados, sino también generar un espacio de intercambio con legisladores y funcionarios para instar a la implementación de políticas climáticas efectivas y la promoción de energías sustentables.

Durante la reunión, Chamorro destacó: “Siento un gran orgullo por las juventudes que tenemos en nuestra provincia. Pensábamos que este era un proyecto muy ambicioso, pero llegamos a esta instancia final y eso nos llena de satisfacción”.

La ministra de Ambiente, María Victoria Flores, también felicitó a los jóvenes por su compromiso: “La juventud debe ser rebelde en algún punto. Ustedes nos ayudan en el camino del cuidado ambiental y queremos que se sienten a discutir y debatir con nosotros”.

La jornada contó con la presencia de legisladores, funcionarios provinciales y representantes de cooperativas recicladoras, quienes valoraron la participación juvenil en la agenda ambiental.

Los proyectos serán tratados en próximas reuniones de comisión en la Unicameral cordobesa.