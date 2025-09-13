Cultura en escena

La Agencia Córdoba Cultura anunció a los ganadores de las convocatorias 2025

Diez proyectos recibirán apoyo económico y se suman iniciativas para trayectorias, espectáculos callejeros y salas independientes
Córdoba
sábado, 13 de septiembre de 2025 · 20:27

La Agencia Córdoba Cultura dio a conocer a los artistas y grupos seleccionados en las convocatorias 2025, programas que buscan fortalecer los procesos creativos y apoyar el desarrollo de las artes escénicas en toda la provincia.

Las líneas de fomento incluyeron “Nuevas Miradas”, “Incentivo a la Trayectoria”, “Apoyo a la Creación y Producción de Espectáculos de Calle” y “Fomento a la Infraestructura de las Salas de Teatro Independiente”.

En el caso de Nuevas Miradas, sobre un total de 33 postulaciones se seleccionaron diez proyectos, que recibirán $600.000 cada uno para la producción de obras a estrenar. Entre los ganadores figuran:

  • Lex generation (Maximiliano Carrasco Garrido).
  • Soma, el laberinto de mi sangre (Tobías Gabriel de la Vega).
  • Cosa de Poriahú (Layla Micaela Garay).
  • De pelos (Victoria Chudnobsky Paredes).
  • Donde despiertan las miradas (Cristian Germán Cavo).
  • Cada vez que dejas el departamento... (Ludmila Díaz Amengual).
  • Algor?itmo (Luciana Carrizo).
  • El burgués gentilhombre (Luciano Nicolás Burgos).
  • ¡Che Ubú! (Francisco Natán Arias).
  • Capta (María Martins Pallás).

El jurado de selección estuvo integrado por Cristian Setién, Beatriz Molinari y Nora Sommavilla, quienes destacaron la diversidad de propuestas y la solidez artística de las postulaciones.

Además, se anunciaron apoyos destinados a trayectorias en teatro y danza contemporánea, producción de espectáculos callejeros y mejoras en infraestructura de salas independientes, consolidando un paquete integral de políticas culturales para la escena cordobesa.

