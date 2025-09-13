La Agencia Córdoba Cultura anunció a los ganadores de las convocatorias 2025

La Agencia Córdoba Cultura dio a conocer a los artistas y grupos seleccionados en las convocatorias 2025, programas que buscan fortalecer los procesos creativos y apoyar el desarrollo de las artes escénicas en toda la provincia.

Las líneas de fomento incluyeron “Nuevas Miradas”, “Incentivo a la Trayectoria”, “Apoyo a la Creación y Producción de Espectáculos de Calle” y “Fomento a la Infraestructura de las Salas de Teatro Independiente”.

En el caso de Nuevas Miradas, sobre un total de 33 postulaciones se seleccionaron diez proyectos, que recibirán $600.000 cada uno para la producción de obras a estrenar. Entre los ganadores figuran:

Lex generation (Maximiliano Carrasco Garrido).

Soma, el laberinto de mi sangre (Tobías Gabriel de la Vega).

Cosa de Poriahú (Layla Micaela Garay).

De pelos (Victoria Chudnobsky Paredes).

Donde despiertan las miradas (Cristian Germán Cavo).

Cada vez que dejas el departamento... (Ludmila Díaz Amengual).

Algor?itmo (Luciana Carrizo).

El burgués gentilhombre (Luciano Nicolás Burgos).

¡Che Ubú! (Francisco Natán Arias).

Capta (María Martins Pallás).

El jurado de selección estuvo integrado por Cristian Setién, Beatriz Molinari y Nora Sommavilla, quienes destacaron la diversidad de propuestas y la solidez artística de las postulaciones.

Además, se anunciaron apoyos destinados a trayectorias en teatro y danza contemporánea, producción de espectáculos callejeros y mejoras en infraestructura de salas independientes, consolidando un paquete integral de políticas culturales para la escena cordobesa.