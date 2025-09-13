La Agencia Córdoba Cultura anunció a los ganadores de las convocatorias 2025

Cultura en escena
La Agencia Córdoba Cultura anunció a los ganadores de las convocatorias 2025Diez proyectos recibirán apoyo económico y se suman iniciativas para trayectorias, espectáculos callejeros y salas independientes
La Agencia Córdoba Cultura dio a conocer a los artistas y grupos seleccionados en las convocatorias 2025, programas que buscan fortalecer los procesos creativos y apoyar el desarrollo de las artes escénicas en toda la provincia.
Las líneas de fomento incluyeron “Nuevas Miradas”, “Incentivo a la Trayectoria”, “Apoyo a la Creación y Producción de Espectáculos de Calle” y “Fomento a la Infraestructura de las Salas de Teatro Independiente”.
En el caso de Nuevas Miradas, sobre un total de 33 postulaciones se seleccionaron diez proyectos, que recibirán $600.000 cada uno para la producción de obras a estrenar. Entre los ganadores figuran:
- Lex generation (Maximiliano Carrasco Garrido).
- Soma, el laberinto de mi sangre (Tobías Gabriel de la Vega).
- Cosa de Poriahú (Layla Micaela Garay).
- De pelos (Victoria Chudnobsky Paredes).
- Donde despiertan las miradas (Cristian Germán Cavo).
- Cada vez que dejas el departamento... (Ludmila Díaz Amengual).
- Algor?itmo (Luciana Carrizo).
- El burgués gentilhombre (Luciano Nicolás Burgos).
- ¡Che Ubú! (Francisco Natán Arias).
- Capta (María Martins Pallás).
El jurado de selección estuvo integrado por Cristian Setién, Beatriz Molinari y Nora Sommavilla, quienes destacaron la diversidad de propuestas y la solidez artística de las postulaciones.
Además, se anunciaron apoyos destinados a trayectorias en teatro y danza contemporánea, producción de espectáculos callejeros y mejoras en infraestructura de salas independientes, consolidando un paquete integral de políticas culturales para la escena cordobesa.