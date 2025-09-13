Córdoba solidaria

La campaña Tejido Solidario sigue abrigando y generando comunidad

Estudiantes del Instituto Santo Cristo entregaron mantas a Cáritas del Observatorio junto al Espacio de Buenas Prácticas
Córdoba
sábado, 13 de septiembre de 2025 · 20:25

Aunque el invierno se acerca a su fin, la “Campaña Tejido Solidario” impulsada por la Defensoría del Pueblo continúa dejando huella. Las mantas confeccionadas durante los meses más fríos no solo brindaron abrigo a familias en situación de vulnerabilidad, sino que también fortalecieron lazos comunitarios.

En la última entrega, el Espacio de Buenas Prácticas se unió a estudiantes del Instituto Parroquial Santo Cristo para acercar mantas a la sede de Cáritas Parroquial en barrio Observatorio.

La iniciativa, además de cumplir con un fin solidario, tejió redes de participación y colaboración que dieron forma a una comunidad más cercana y comprometida.

