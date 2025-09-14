Ampliación de servicios municipales

Cuatro CPC abrirán con horario extendido para facilitar trámites

Los centros Ciudad Mercado, San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera y Centro América atenderán hasta las 18 horas y los sábados por la mañana.
Córdoba
domingo, 14 de septiembre de 2025 · 20:41

La Municipalidad de Córdoba informó que esta semana cuatro Centros de Participación Comunal (CPC) abrirán con horario extendido para que vecinos y vecinas puedan realizar trámites fuera de la franja habitual.

Los CPC Ciudad Mercado, San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera y Centro América funcionarán de lunes a viernes de 8 a 18 horas, y los sábados de 8 a 14 horas.

El resto de los CPC de la ciudad mantendrá su horario tradicional, de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas.

La medida busca descongestionar la atención y brindar mayor comodidad a los vecinos que por motivos laborales o personales no pueden concurrir en la mañana.

