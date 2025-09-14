Expo Río Cuarto: Bancor lanza créditos por $30.000 millones para productores

Río Cuarto. En el marco de la 91° Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto, el Gobierno de Córdoba y BANCOR anunciaron un conjunto de medidas estratégicas destinadas a potenciar al sector agropecuario provincial.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y el Presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso, firmaron convenios para poner a disposición $30 mil millones en líneas de financiamiento con tasas subsidiadas, orientadas a productores agropecuarios, pymes, consignatarios, cabañeros, fabricantes de maquinaria e insumeras, entre otros actores de la cadena agroindustrial.

Las líneas específicas incluyen:

- Préstamos para maquinarias, equipamiento e infraestructura.

- Créditos para insumos agrícolas y ganaderos* (fertilizantes, semillas, productos de nutrición y sanidad animal).

- Financiamiento para sistemas de cría (vacas, vaquillonas, porcinos y ovinos con garantía de preñez o reproductores).

- Descuento de cheques para consignatarias y cabañeros.

En paralelo, Bancor presentó su nuevo Seguro de Granizo, que permite cotizar en simultáneo con cuatro compañías líderes y contratar la cobertura en minutos, ofreciendo una herramienta innovadora para proteger las inversiones frente a riesgos climáticos.

Durante el acto, el ministro Busso también entregó una camioneta 0 km para la Brigada de Investigaciones de la Patrulla Rural Sur, adquirida a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA). La unidad se suma a la entregada recientemente a la Patrulla Rural Norte, reforzando la seguridad en las zonas rurales de la provincia.

