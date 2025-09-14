Villa Cura Brochero reunió a más de 20 mil fieles en la 12ª peregrinación

Con una profunda carga espiritual, se llevó a cabo la 12ª edición de la Peregrinación al Cura Brochero, que congregó a más de 20.000 peregrinos provenientes de diferentes provincias argentinas.

La caminata comenzó en la madrugada del domingo 14 de septiembre desde Giulio Cesare, recorriendo el Camino del Peregrino hasta llegar al Santuario del Cura Brochero, en una experiencia marcada por la oración, las intenciones personales y el agradecimiento colectivo.

Como novedad, este año se sumó el Primer Encuentro de Peregrinos, realizado el sábado 13, que incluyó la Misa del Peregrino, espectáculos artísticos y actividades de preparación espiritual.

Además de su dimensión religiosa, la peregrinación tuvo un fuerte impacto positivo en la economía local, beneficiando a la hotelería, la gastronomía y el comercio de la región. El evento fue posible gracias al trabajo conjunto de instituciones, municipios, fuerzas de seguridad, vecinos y voluntarios, que garantizaron organización y hospitalidad para los caminantes.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, expresó: “El Santo Brochero no solo representa un ejemplo de fe y compromiso social, sino también un motor para el turismo religioso, que moviliza a miles de personas y posiciona a Córdoba como un destino espiritual único en el país”.

La actividad fue organizada por la Diócesis de Cruz del Eje, el Santuario del Cura Brochero y la Municipalidad de Villa Cura Brochero, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia a través de la Agencia Córdoba Turismo.