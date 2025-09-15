Altas Cumbres: ruta transitable y cielo nublado, 14°C

Esta mañana, la Departamental San Alberto informó buena visibilidad, viento norte y calzada habilitada. Recomiendan conducir con precaución y respetar normas viales en todo el tramo.

Personal del Destacamento La Posta reportó a las 7:40 que la Ruta de las Altas Cumbres se encuentra transitable, con cielo nublado, buena visibilidad y viento del sector norte. La temperatura al momento del parte fue de 14°C.

Las autoridades solicitaron circular con precaución, mantener la distancia de seguridad y atender a la señalización. Ante cualquier eventualidad, recordaron que el número de emergencias es 911.