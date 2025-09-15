Capacitan en Huerta Grande sobre manipulación de alimentos

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande informó que el próximo jueves 18 de septiembre se llevará a cabo una nueva capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, requisito indispensable para todas aquellas personas que trabajan en la elaboración, fraccionamiento, transporte o venta de alimentos.

La jornada tendrá lugar en el SUM de la Municipalidad, ubicado en Hipólito Yrigoyen 512. La acreditación será a las 09:30 horas, mientras que el inicio de la capacitación está previsto para las 09:45 horas.

Desde el área de Bromatología recordaron que los interesados deben presentar DNI y que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Quienes deseen participar podrán inscribirse y realizar consultas a través del correo electrónico [email protected]

o de manera presencial en la Municipalidad.

La iniciativa forma parte de las políticas de salud pública y seguridad alimentaria impulsadas por la gestión municipal, con el objetivo de garantizar buenas prácticas de manipulación y el cuidado de la salud de los vecinos.

