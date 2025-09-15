Cosquín: el Hogar San Camilo y Callpa recibieron $5 millones de la provincia

En el marco de los aportes destinados por el gobernador Martín Llaryora, dos instituciones de Cosquín recibieron apoyo económico para fortalecer sus actividades. Se trata del Hogar San Camilo y la asociación Callpa, espacios que desarrollan un trabajo constante en el acompañamiento de personas con discapacidad.

El monto total entregado fue de 5 millones de pesos, que serán destinados a mejorar servicios y recursos en ambas entidades.

Desde la Municipalidad de Cosquín destacaron que, frente a un contexto nacional de incertidumbre y demoras en la aplicación de políticas, la provincia y el municipio buscan dar respuestas concretas con medidas que garanticen inclusión, acompañamiento y defensa de derechos.