Crisis en Villa Giardino: el intendente Soria denunció un paro político

Villa Giardino. Pese a tener los sueldos al día, los empleados de la planta permanente de la Municipalidad de Villa Giardino marcharon el último viernes por las calles de esa localidad, reclamando entre otros detalles mejoras salariales y la falta de entrega de la indumentaria correspondiente a las estaciones primavera/verano.

La respuesta del intendente Jorge Soria no se hizo esperar y denunció que los empleados que se sumaron al paro, tienen los salarios al día y que todo su accionar responde a una cuestión política que intenta desacreditar su imagen ante los vecinos. Por otro lado, personal del riñón del mandatario no tardó en apuntar contra el exintendente Omar Ferreyra, quien se encontraría distanciado de Soria, pese a ser el impulsor para su reemplazo.

La marcha estuvo encabezada por Tito Díaz y Micaela Manzanelli, representantes gremiales, quienes dejaron en claro su distanciamiento con el intendente Soria, que consideró que le han declarado la guerra poniendo en el medio miles de vecinos del pueblo, “que se ven perjudicados por empleados muy cuestionados por la falta de actitud, predisposición y mala atención a los contribuyentes”, según denunció.



También en el Concejo Deliberante

En el medio de la crisis con la planta de empleados municipales, El presidente del Concejo Deliberante tomó juramento a Oscar Sabaddin, exsecretario de Gobierno de la gestión de Soria y que se sumó al bloque opositor de ediles radicales.

Soria no tuvo un camino fácil para llegar a transformarse en el líder político de Villa Giardino. En abril del 2023 enfrentó en una interna dentro del partido radical al por entonces funcionario municipal Bruno Villaluce. En esa interna Soria fue un claro ganador, obteniendo 945 votos de los 1576 afiliados que votaron.

En el mes de junio de ese mismo 2023, Soria candidato oficialista de la alianza “Juntos por Giardino” se impuso con 43,9 por ciento de los votos y de esa manera se transformó en el mandatario giardinense hasta el 2027.

Si bien en esos momentos contó con el apoyo del exmandatario Ferreyra, las relaciones se fueron deteriorando con el paso del tiempo y hoy en día las rispideces entre ambos mantendrían la relación muy distante.