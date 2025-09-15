La Cumbre inauguró su "Punto Mujer" para combatir la violencia de género

La Cumbre. La localidad de La Cumbre se suma a la red provincial de espacios de contención con la inauguración de su propio "Punto Mujer". Este nuevo centro, el número 257 en la provincia, tiene como objetivo principal brindar un lugar de apoyo integral a mujeres y personas que atraviesan situaciones de violencia.

El acto de apertura contó con la presencia de la secretaria de la Mujer del Gobierno de Córdoba, Claudia Martínez; el intendente Pablo Alicio; la presidenta del Consejo local de la Mujer, Silvana Bustos, y la vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio.

El "Punto Mujer" es el resultado de la articulación de políticas públicas a nivel provincial y local, con el fin de fortalecer las acciones para la erradicación de la violencia de género. Este espacio ofrecerá un equipo capacitado para escuchar, orientar y acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia, proporcionando un entorno seguro y de apoyo.

Según remarcaron las autoridades durante el evento, la meta es "construir un futuro más igualitario y seguro para todas". La apertura de este punto representa un paso significativo en el compromiso de la comunidad de La Cumbre con la protección y el bienestar de sus ciudadanas.