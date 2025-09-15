La Falda se suma al Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma

La Falda. En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, el Hospital Municipal de La Falda se unió a la campaña impulsada por la Asociación de Linfomas Argentina (ACLA), que este año celebra su 20° aniversario. La iniciativa busca visibilizar esta enfermedad silenciosa y remarcar la importancia de la detección temprana.



¿Qué es el linfoma?

El linfoma es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, una parte fundamental de las defensas del organismo. Suele afectar a los ganglios linfáticos, aunque también puede comprometer otros órganos. Uno de los grandes desafíos es su diagnóstico, ya que los síntomas suelen confundirse con otras patologías, lo que provoca que 7 de cada 10 pacientes reciban el diagnóstico en etapas avanzadas.



Síntomas a tener en cuenta

Los especialistas recomiendan prestar atención a los siguientes signos:

Crecimiento indoloro de ganglios linfáticos en cuello, axilas, ingle, tórax o abdomen.

Cansancio extremo.

Febrícula.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Sudores nocturnos.

Picazón persistente.

Tos y dificultad para respirar.

Desde el Servicio de Oncología del Hospital Municipal de La Falda, remarcan el compromiso de acompañar a cada paciente y sus familias, con el objetivo de reforzar la importancia de la detección precoz, que puede salvar vidas.



Un mensaje de esperanza

“Escuchar a nuestro cuerpo y consultar de inmediato al médico es fundamental”, señalaron desde la institución. Además, hicieron hincapié en el valor de la concientización y la necesidad de apoyar a quienes atraviesan esta enfermedad.

Con esta acción, La Falda se suma al mensaje de la ACLA y reafirma su compromiso en la lucha contra el linfoma.

