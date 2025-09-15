Llaryora inauguró la segunda etapa del Parque Industrial de Leones y entregó 60 viviendas

El gobernador Martín Llaryora encabezó la habilitación oficial de la segunda etapa del Parque Industrial Emprendimiento Productivo Leones y entregó 60 viviendas en la localidad del departamento Marcos Juárez.

El nuevo parque industrial, que ya cuenta con tres empresas en funcionamiento, es el número 63 de la provincia y apunta a consolidar el crecimiento productivo en el sudeste cordobés, generando nuevas oportunidades de empleo. Fue diseñado en tres fases: la primera, de 11 hectáreas, fue aprobada en 2020; la segunda, de 15 hectáreas, quedó inaugurada en esta ocasión; y la tercera, de 40 hectáreas, se encuentra en su etapa final de ejecución.

“Gobernar es generar trabajo y oportunidades. Por eso venimos a inaugurar este Parque Industrial de Leones. Traemos la habilitación y una ayuda de 17 millones de pesos para cordón cuneta y para continuar con las obras”, expresó Llaryora durante el acto.

El mandatario destacó además los beneficios de la Ley de Promoción Industrial, que otorga exenciones impositivas por 15 años, junto con subsidios a la mano de obra y a los consumos energéticos por 7 años, y promoción logística por 5 años, para favorecer la radicación de nuevas industrias.

En la ocasión, Llaryora, junto al intendente Fabián Francioni, recorrió las instalaciones de Indubol S.A. —dedicada a la fabricación de bolsas para el agro y la industria— y de ZB ARGENTINA, especializada en la producción de maquinaria de seguridad industrial.

Actualmente, el departamento Marcos Juárez cuenta con siete parques habilitados, entre ellos los de Arias, Corral de Bustos Ifflinger, Los Surgentes, Monte Buey y Marcos Juárez, además de las dos fases ya inauguradas del Parque Industrial de Leones.

El sueño de la casa propia

Durante la visita, el Gobernador también entregó 60 viviendas que habían quedado inconclusas desde diciembre de 2023 y fueron terminadas gracias al trabajo conjunto de la Provincia y el municipio de Leones.

“Tener la casa propia es dejar de pagar el alquiler, es el punto de partida para que la familia pueda desarrollarse y crecer. Queremos que más cordobeses accedan a su hogar”, señaló Llaryora, y anunció una inversión de 500 millones de pesos para la construcción de nuevas unidades.

Además, se otorgaron créditos del Banco de la Gente, escrituras sociales, aportes de 30 millones para los bomberos voluntarios y de 5 millones para distintas instituciones locales.