Piden informes por la pavimentación de la ruta que une la autopista con La Calera

El legislador que representa al Valle de Punilla, Walter Gispert, elevó un pedido de informes para conocer detalles sobre la obra de pavimentación de la ruta E64, que conectará la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz con las ciudades de Malagueño y La Calera. El dirigente del Frente Cívico destacó la necesidad de preservar una zona protegida por la Ley de Bosques.

Concretamente, se solicitó información sobre el Plan de Obras Públicas 2025 y bajo qué partida presupuestaria se prevé su financiamiento, si se dio intervención a las autoridades del Espacio de Memoria «La Perla» (por la cercanía de la obra con dicho sitio), el detalle desagregado de los costos, si hay empresas que hayan manifestado interés en radicarse en la zona a partir de la obra y los alcances de la obra sobre la región.

En los fundamentos, Gispert advirtió sobre el impacto ambiental que podría implicar la desafectación parcial de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera, un área de más de 5.000 hectáreas que resguarda biodiversidad clave y recursos hídricos. Asimismo, subrayó el riesgo de que las obras «afecten pruebas vinculadas al ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio de La Perla».

«Queremos claridad, transparencia y garantías de que esta obra se enmarca en la legalidad y el respeto al ambiente y a la memoria histórica. No podemos permitir que la falta de controles derive en daños irreparables»; expresó el legislador.