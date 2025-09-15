San Roque impulsa campañas de compostaje y separación de residuos

San Roque. Con el objetivo de fomentar hábitos sostenibles y reducir el impacto ambiental, la Comuna de San Roque lanzó una campaña de concientización sobre la importancia del compostaje y la correcta separación de residuos.

A través de material informativo, se invita a los vecinos a sumarse a la práctica del compost, un proceso que puede realizarse fácilmente con restos de frutas, verduras, yerba, café, té y cáscaras de huevo. Según explican, los beneficios son múltiples: fertiliza huertas y jardines, mejora la calidad del suelo, reduce la necesidad de fertilizantes químicos y disminuye la cantidad de basura que llega a los basurales, contribuyendo a un ambiente más limpio.

En paralelo, la campaña hace hincapié en la necesidad de separar los residuos reciclables de los no reciclables. Dentro de los primeros se encuentran papel, cartón, botellas plásticas, vidrio, envases, latas de aluminio y bolsas limpias. En tanto, entre los no reciclables figuran papeles sucios, envases con grasa o aceite, vidrios rotos, pañales, toallas femeninas y colillas de cigarrillo, entre otros.

Desde la Comuna resaltaron que estas acciones simples generan un gran impacto en la reducción de la contaminación y permiten convertir residuos en recursos, fortaleciendo la conciencia ambiental comunitaria.

Con estas iniciativas, San Roque busca consolidarse como una localidad comprometida con el cuidado del medioambiente y el futuro de las próximas generaciones.