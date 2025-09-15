Valle Hermoso celebra la llegada de la primavera con una gran fiesta familiar

Valle Hermoso. El próximo sábado 20 de septiembre, la localidad de Valle Hermoso dará la bienvenida a la estación más colorida del año con el evento “Primavera Familiar 2025”, una jornada pensada para disfrutar en comunidad y al aire libre.

La cita será a partir de las 15:00 horas en la Plaza General Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá una variada agenda de actividades para todas las edades.

El programa incluye shows musicales en vivo, espacios gastronómicos con delicias dulces y saladas, juegos para los más pequeños, un gran picnic familiar y la participación de artesanos locales, que darán un marco cultural y artesanal a la celebración.

Desde la Municipalidad de Valle Hermoso destacaron que el objetivo del evento es promover el encuentro de las familias y vecinos, en un espacio de convivencia y disfrute comunitario, celebrando la llegada de la primavera con alegría y tradición.

Con un clima festivo y propuestas para todos los gustos, la Primavera Familiar 2025 promete ser uno de los encuentros más esperados del año en el Valle de Punilla.

