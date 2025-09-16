150 personas recuperaron la vista con cirugías de cataratas en Córdoba

El Hospital Elpidio Torres de Córdoba fue sede de 150 nuevas cirugías oftalmológicas a pacientes con diagnóstico de catarata avanzada y ceguera legal. Las intervenciones se realizaron en el marco de la campaña No más cataratas, impulsada por el Ministerio de Salud provincial junto a la Fundación Ver Mejor, y permitieron que todas las personas operadas recuperen su capacidad visual.

Con esta tanda de procedimientos, ya son más de 300 las cirugías gratuitas efectuadas a vecinos sin cobertura médica. “Las 150 cirugías que se realizaron y mejoraron la calidad de vida de los pacientes fueron el resultado de más de dos meses de organización entre el sector público y privado”, destacó el director del hospital, Manuel Picasso.

La campaña contó con una amplia convocatoria, ya que en los días previos se realizaron valoraciones oftalmológicas a numerosos pacientes. Los insumos fueron provistos por la Fundación Elena Barraquer, mientras que las instalaciones del hospital permitieron concretar las operaciones el jueves 28 y viernes 29 de agosto.

Los controles posquirúrgicos se llevaron a cabo el sábado 30, oportunidad en la que se brindaron indicaciones y se explicaron los signos de alarma a cada paciente.

La iniciativa también contó con el apoyo de la Sociedad Oftalmológica de Córdoba, el Consejo Argentino de Oftalmología, el Instituto de Microcirugía Ocular Córdoba (IMOC), la Fundación Faco Extrema y el Instituto Oftalmológico ONNIS.